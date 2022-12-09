Бразилец Сампайо обслужит матч ¼ финала ЧМ-2022 Англия — Франция

Встреча сборных Марокко и Португалии начнётся в 18:00 мск. Англичане и французы выйдут на поле в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.