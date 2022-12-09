Месси вылетит с ЧМ уже сегодня? Прогноз суперкомпьютера на первые матчи ¼ финала

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
18:00Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
22:00Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
08:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси вылетит с ЧМ уже сегодня? Прогноз суперкомпьютера на первые матчи ¼ финала

В Хорватию машина практически не верит.

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Источник: Reuters

9 декабря состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. Сборная Хорватии сыграет с командой Бразилии, а аргентинцы с Месси во главе сразятся с Нидерландами. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей противостояний. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9.12.2022, 18:00

Хорватия-Бразилия-

Хорватия — Бразилия

В ⅛ финала сборная Хорватии лишь в серии 11-метровых обыграла команду Японии — 1:1 (3:1 пен.). Хорватам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на гол Дайдзэна Маэды в концовке первого тайма ответил Иван Перишич, отличившийся на 55-й минуте после шикарной подачи защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В серии пенальти Доминик Ливакович отразил три удара из четырёх и обеспечил команде проход в четвертьфинал. Сборная Бразилии же не испытала проблем во встрече с южнокорейцами, обыграв их со счётом 4:1. Все голы бразильцы забили в первом тайме: отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. По мнению суперкомпьютера, Бразилия — явный фаворит четвертьфинала. Их шансы на победу в матче с Хорватией — 77%; соответственно, вероятность прохода футболистов Златко Далича — 23%.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9.12.2022, 22:00

Нидерланды-Аргентина-

Нидерланды — Аргентина

В первом матче плей-офф сборная Нидерландов уверенно обыграла американцев — 3:1. В составе «оранжевых» отличились Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Думфрис. А вот команда Аргентины не избежала нервной концовки в матче с австралийцами. Первые два мяча в игре забили Лионель Месси и Хулиан Альварес, однако автогол Энцо Фернандеса на 77-й минуте заставил поволноваться футболистов Лионеля Скалони и их болельщиков. Тем не менее, по версии суперкомпьютера, шансы Аргентины на выход в полуфинал всё равно выше, чем у Нидерландов, — 58% против 42%.

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, что суперкомпьютер верно предсказал исходы семи из восьми матчей ⅛ финала ЧМ: Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Япония — Хорватия, Бразилия — Южная Корея, Англия — Сенегал, Франция — Польша и Португалия — Швейцария. Он ошибся лишь с прогнозом на матч Марокко — Испания.

Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира — 2022, 9 декабря

  • 18:00. Хорватия — Бразилия
  • 22:00. Нидерланды — Аргентина

Александр Насонов

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1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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