Месси вылетит с ЧМ уже сегодня? Прогноз суперкомпьютера на первые матчи ¼ финала

9 декабря состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира. Сборная Хорватии сыграет с командой Бразилии, а аргентинцы с Месси во главе сразятся с Нидерландами. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей противостояний. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 18:00 Хорватия - Бразилия -

Хорватия — Бразилия

В ⅛ финала сборная Хорватии лишь в серии 11-метровых обыграла команду Японии — 1:1 (3:1 пен.). Хорватам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на гол Дайдзэна Маэды в концовке первого тайма ответил Иван Перишич, отличившийся на 55-й минуте после шикарной подачи защитника «Зенита» Деяна Ловрена. В серии пенальти Доминик Ливакович отразил три удара из четырёх и обеспечил команде проход в четвертьфинал. Сборная Бразилии же не испытала проблем во встрече с южнокорейцами, обыграв их со счётом 4:1. Все голы бразильцы забили в первом тайме: отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. По мнению суперкомпьютера, Бразилия — явный фаворит четвертьфинала. Их шансы на победу в матче с Хорватией — 77%; соответственно, вероятность прохода футболистов Златко Далича — 23%.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 22:00 Нидерланды - Аргентина -

Нидерланды — Аргентина

В первом матче плей-офф сборная Нидерландов уверенно обыграла американцев — 3:1. В составе «оранжевых» отличились Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Думфрис. А вот команда Аргентины не избежала нервной концовки в матче с австралийцами. Первые два мяча в игре забили Лионель Месси и Хулиан Альварес, однако автогол Энцо Фернандеса на 77-й минуте заставил поволноваться футболистов Лионеля Скалони и их болельщиков. Тем не менее, по версии суперкомпьютера, шансы Аргентины на выход в полуфинал всё равно выше, чем у Нидерландов, — 58% против 42%.

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, что суперкомпьютер верно предсказал исходы семи из восьми матчей ⅛ финала ЧМ: Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Япония — Хорватия, Бразилия — Южная Корея, Англия — Сенегал, Франция — Польша и Португалия — Швейцария. Он ошибся лишь с прогнозом на матч Марокко — Испания.

Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира — 2022, 9 декабря

18:00. Хорватия — Бразилия

22:00. Нидерланды — Аргентина