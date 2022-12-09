Пеле поздравил Мбаппе с покорением его рекорда по голам на ЧМ до 24 лет

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Ранее Пеле был госпитализирован. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным около трех недель назад коронавирусом. Во вторник стало известно, что в состоянии здоровья Пеле наблюдается положительная динамика.

«Молимся за короля», — написал Мбаппе в Twitter.

В ответ Пеле поблагодарил 23-летнего француза за пожелания здоровья. «Спасибо, Килиан. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд на этом чемпионате мира, друг мой», — ответил Пеле.