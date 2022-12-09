Хосе Феликс: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» в Саудовской Аравии после ЧМ

«Криштиану Роналду проводит последние дни с Португалией на чемпионате мира. Они всё ещё продолжают борьбу за титул, но Роналду полностью осознаёт своё будущее и знает, что оно в саудовском футболе.



Он достиг абсолютной договорённости с саудовской командой. Ему необходимо лишь принять решение о подписании контракта после того, как он познакомится с клубом, прилетев туда. Что за команда? Это команда, которая пытается расти и вернуть себе доминирующее положение в саудовском футболе, которое она растеряла в последнее время.



Контракт будет рассчитан на 2,5 года, часть денег он получит за игру и очень большую часть за рекламу. Если ничего не изменится в ближайшее время, то по окончании чемпионата мира он прилетит в Эр-Рияд и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии, что, мы надеемся, послужит хорошим толчком для улучшения имиджа страны», — приводит слова журналиста испанской Marca Хосе Феликса издание Goal.com.