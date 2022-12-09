Защитник Англии покинул расположение сборной в Катаре, сообщают СМИ

По информации источника, словесная перепалка произошла на глазах у остальной команды после того, как футболист появился на собрании перед матчем группового этапа со сборной США (0:0), не зная важных данных о своей личной статистике. Также ассистент Гарри Саутгейта был недоволен тем, что Уайт не знал информации о предстоящем сопернике. После конфликта было принято решение отстранить защитника от участия в турнире.