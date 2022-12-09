ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ каждые два года, заявил Венгер

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении федерации до конца 2021 года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года, в то время как сейчас он проводится раз в четыре года.

«Меня попросили подумать об этом, и я считаю, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Мы не идем к этому решению сейчас, а придерживаемся четырехлетнего цикла, где чередуются чемпионат мира, мировое первенство среди женщин, который становится всё более важным турниром, чемпионатом Европы и клубным чемпионатом мира», — цитирует Венгера L'Equipe.

Также функционер выступил за дальнейшее проведение чемпионатов мира зимой.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нам придется ехать в африканские страны, где нельзя играть летом. Мы можем видеть на турнире в Катаре, что идея проведения чемпионата мира зимой работает. Конечно, многие игроки не успели хорошо подготовиться физически. Но, по крайней мере, все они подошли к этому соревнованию с ментальной свежестью, а это не всегда было в прошлом. Я помню команды, которые начинали чемпионат мира психологически уставшими, потому что плохо прошли период подготовки», — сказал Венгер.