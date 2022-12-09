ЧМ-2022 — рекордный по деньгам. Таких призовых не было даже на турнире в России

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Чемпионат мира в самом разгаре, но его интересно рассматривать не только с игровой точки зрения. Ведь турнир в Катаре — это ещё и огромные деньги. А сколько вообще получат участники? Давайте разбираться.

Доходы ФИФА увеличиваются. Столько организация ещё не зарабатывала

Для начала коротко о том, откуда вообще ФИФА берёт деньги. После окончания чемпионата мира организация запускает четырёхлетний цикл, который покрывает отборочный этап и финальный турнир следующего чемпионата. Выручка поступает с трёх направлений. Вот как деньги распределились в нынешнем цикле:

права на теле- и онлайн-трансляции — $ 3,5 млрд;

спонсорские контракты — $ 2,4 млрд;

продажа билетов — $ 1,1 млрд.

С учётом остальных источников дохода общая сумма составила $ 7,89 млрд, и это рекорд! Для сравнения, предыдущий чемпионат мира, который проходил в России и также стал рекордным, вместе с отборочным циклом принёс ФИФА $ 6,421 млрд.

В XXI веке доходы ФИФА с каждым циклом стремительно растут, и вместе с ними на несколько десятков процентов увеличивается призовой фонд.

ЧМ-2022 — рекордный. Даже в России четыре года назад платили меньше

Из призового фонда в $ 1 млрд непосредственно на выплату призовых в этом году уйдёт $ 440 млн — как и в предыдущих случаях, это рекорд. Для сравнения, на ЧМ-2018 эта сумма составляла $ 400 млн.

Как вы уже поняли, в призовой фонд входит не только сумма призовых выплат. Это также:

деньги на подготовку: выплачиваются федерациям стран, чьи сборные участвуют в турнире;

программа выплат клубам — ФИФА платит клубам, чьи футболисты выступают на чемпионате мира. Фонд на ЧМ-2022 — $ 310 млн;

страховой взнос для клубов: если футболист получает травму во время чемпионата мира, его клуб получает отдельную выплату. Фонд на ЧМ-2022 — $ 70 млн.

А теперь непосредственно о призовых на ЧМ-2022. Вот как они распределяются!