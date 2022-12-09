Фернанду Сантуш: «Оставьте Роналду в покое. Не так-то просто принять место в запасе, но он подает пример»

«У нас с Криштиану был разговор. Было бы плохо, если бы он не состоялся. Состав я называю за полтора часа до матча, когда мы приезжаем на стадион. Это нормально, я так делаю всю карьеру. Этот разговор должен был состояться. Это более чем нормально, но я действительно не говорю об этом с каждым из тех, кого не ставлю в состав. Это капитан, игрок такого масштаба, который столько дал португальскому футболу… Я должен был поговорить с ним.



Разговор состоялся в день матча, после обеда, в моем кабинете. Я позвал его, чтобы объяснить причины того, что он не выйдет в старте. Но я сказал ему, что он все равно сыграет важную роль в этом матче. Объяснение получилось вполне обычным. Криштиану не был рад, ведь он всегда выходил в старте. Это нормально. Разговор был тихим, мы обменялись точками зрения по этому поводу. Ему не так-то просто принять, что он в запасе, но все прошло мягко.



Конечно, он не говорил мне, что хочет уйти из сборной. Как уже говорил Жоау Феликс, невозможно подать пример лучше, чем-то, что сделал Роналду в том матче. Он вышел на разминку вместе с остальными, праздновал голы вместе с командой, а после матча позвал игроков к трибунам. Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает всего этого после того, сколько сделал для португальского футбола», — сказал главный тренер сборной Португалии.