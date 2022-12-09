Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
18:00Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
22:00Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира

Слишком много высокомерия.

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Источник: Reuters

В заголовок этого текста вынесена ставшая легендарной фраза Владимира Маслаченко, сказанная им после финального свистка в том самом матче «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». На самом деле игра, почти мгновенно перешедшая в категорию великих, была довольно ординарной — я пересматривал ее пару лет назад. Никакой особенной драмы там не было: «Бавария» методично гоняла «МЮ» и, ведя в счете, упустила пару хороших шансов снять все вопросы. Всё, в том числе наше представление о том матче, переворачивает пара минут в концовке. В этом смысле другой великий финал — «Милан» против «Ливерпуля» в 2005-м — был куда более эпичным.

Никакого пижонства со стороны «Баварии» не было. Всего лишь уникальный поворот сюжета. Однако цитата Маслаченко стала культовой. Но если она к кому сейчас и может быть применена, то это сборная Бразилии на ЧМ-2022. Ей все восхищаются и рукоплещут, но лично у меня она вызывает отторжение. Сначала казалось, что это что-то иррациональное — порой крайне сложно объяснить, почему симпатизируешь одним командам и не любишь другие. Но после матча ⅛ финала с Кореей для этой неприязни нашлось, как кажется, обоснование.

Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
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Эта Бразилия слишком выпендрежная. Она — те самые пижоны, о которых говорил Маслаченко. Как пример этого — празднование голов, которое растягивается в бесконечные пляски, съедающие почти по две минуты времени. Понятно, что это чемпионат мира и тут эмоций куда больше, чем в рядовой игре за клуб. Но когда ты отмечаешь так четвертый мяч в ворота соперника, который и так уступает тебе в классе, а с исходом матча и так все понятно — это перебор.

Когда Лукас Пакета забил и сделал счет 4:0, на секундомере было 35.45. Потом он побежал к угловому флажку и начал там танцевать. Затем к нему подбежали остальные игроки, обнялись и тоже начали приплясывать. Далее полузащитник встал на колени и обратился к небесам. Еще немного потанцевал. Обнялся с Неймаром — и только после этого посеменил к центру поля. Когда игра возобновилась, на секундомере было 37.18. То есть полторы минуты на празднование гола, который ничего уже не решал.

А реакция главного тренера Тите, которую показали на одном из повторов? Он побежал, сжав кулаки и заорав так, будто Бразилия только что вышла вперед на последней минуте матча, а не сделала счет 4:0. Понятно, что это был очень красивый командный гол, но такая бурная радость выглядит абсолютно неуместной.

Тем более что есть с чем сравнить. На следующий день Португалия так же самозабвенно громила Швейцарию в матче куда более равных команд, чем Бразилия и Корея. Смотрим на гол Рафаэла Геррейру, после которого счет стал 4:0: мяч влетел в сетку, когда на секундомере было 54.58, дальше защитник бежит к угловому флагу, прокатывается на коленях, его поздравляют остальные. 55.28 — все уже пошли к центру поля, 56.07 — возобновление игры.

Можно назвать это идиотскими придирками — ну, подумаешь, танцуют, подумаешь, праздновали на 20 секунд дольше, а тренер бурно радовался. Но все это и формирует ощущение пижонства и выпендрежности, которое вызывает иррациональное раздражение, особенно на фоне постоянных разговоров о пресловутых традициях и joga bonita.

Речь ведь, в конце концов, и об уважении к сопернику, а это уже куда важнее каких-то секунд. В хоккее, в частности в НХЛ, вообще не принято праздновать заброшенные шайбы, когда твоя команда ведет с крупным счетом. Чтобы не провоцировать соперника. В футболе несколько лет назад Жозе Моуринью прямо на бровке объяснял это Антонио Конте, когда «Челси» итальянца громил «МЮ» — 4:0, а тот даже после четвертого гола прыгал от радости и жестами заводил трибуны. Речь шла именно об уважении.

Источник: РИА "Новости"
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Нашумевший эпизод с котом на пресс-конференции — он ведь из той же серии. Пресс-атташе сборной Бразилии совершил идиотский поступок, с улыбочками и смешочками его самого и Винисиуса Жуниора. Хотя элементарно мог бы развернуть все в свою пользу, обойдись он с животным с чуть большей эмпатией. Люди любят видео с котиками. Почеши кота за ухом, а не скидывай его со стола за шкирку, и все бы говорили: какая милота, какие же бразильцы классные не только на поле. Но когда во всем вашем поведении так и сквозит высокомерие и пижонство, такие простые мысли не приходят в голову.

И, кстати, две последние чемпионские сборные Бразилии такими не были, хотя по уровню мастерства люди там играли покруче нынешних. Команду с ЧМ-1994 можно называть прагматичной и сухой, хотя тот же Ромарио иногда творил волшебство. Сборная-2002 тоже не была образцом joga bonita, несмотря на все величие Роналдо, — весь турнир, если что, она играла в три центральных защитника. Но совершенно точно ни те ни другие не были пижонами. Возможно, в том числе поэтому и победили.

Дмитрий Гирин

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1930
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1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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