Карпин: Аргентина не удивляет на ЧМ-2022 — вытаскивает матчи за счет Месси
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре национальной команды Аргентины на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Аргентинцы уже дошли до ¼ финала ЧМ-2022, где сыграют против сборной Нидерландов.
«Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков. Но сказать, что это сборная, которая удивляет — нет», — заявил Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном в эфире четвертого выпуска программы «Катарский дневник».
Матч между сборными Аргентины и Нидерландов состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 22:00 (мск).