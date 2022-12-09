Карпин: Аргентина не удивляет на ЧМ-2022 — вытаскивает матчи за счет Месси

«Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков. Но сказать, что это сборная, которая удивляет — нет», — заявил Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном в эфире четвертого выпуска программы «Катарский дневник».