Тренер сборной Марокко надеется, что Роналду останется в запасе в матче с его командой

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«Я горжусь, что моя страна дошла до этой стадии. Впервые арабская команда сыграет в четвертьфинале. Наши соперники прекрасны, в их составе есть много техничных игроков. Не знаю, сыграет ли с нами Криштиану Роналду. Надеюсь, что он останется в запасе. Нам остается скромно радоваться», — сказал Реграги.

СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.