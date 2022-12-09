Тренер сборной Марокко надеется, что Роналду останется в запасе в матче с его командой
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче ¼ финала ЧМ-2022 против национальной командой Португалии. Его слова передает A Bola.
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче ¼ финала ЧМ-2022 против национальной командой Португалии. Его слова передает A Bola.
«Я горжусь, что моя страна дошла до этой стадии. Впервые арабская команда сыграет в четвертьфинале. Наши соперники прекрасны, в их составе есть много техничных игроков. Не знаю, сыграет ли с нами Криштиану Роналду. Надеюсь, что он останется в запасе. Нам остается скромно радоваться», — сказал Реграги.
СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.
Капитан национальной команды якобы пригрозил тренеру отъездом с турнира в Катаре. Впоследствии Федерация футбола Португалии выступила с официальным опровержением этой информации, заявив, что Роналду никогда не выдвигал ультиматумов на мировом первенстве в Катаре.