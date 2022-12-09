Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии по футболу
Нападающий открыл счет на 106-й минуте в дополнительное время в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии.
Нападающий открыл счет на 106-й минуте в дополнительное время в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии.
ЭР-РАЙЯН /Катар/, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии Неймар в пятницу забил 77-й гол за национальную команду и сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Пеле.
Неймар открыл счет на 106-й минуте в дополнительное время в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии, который проходит на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Неймар и Пеле являются лучшими бомбардирами сборной Бразилии.
Неймару 30 лет, он перешел во французский ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе сборной Бразилии он стал обладателем Кубка конфедераций 2013 года и олимпийским чемпионом 2016 года.
Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970) среди игроков. Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.