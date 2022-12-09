Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии по футболу

ЭР-РАЙЯН /Катар/, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии Неймар в пятницу забил 77-й гол за национальную команду и сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Пеле.

Неймар открыл счет на 106-й минуте в дополнительное время в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Хорватии, который проходит на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Неймар и Пеле являются лучшими бомбардирами сборной Бразилии.

Неймару 30 лет, он перешел во французский ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе сборной Бразилии он стал обладателем Кубка конфедераций 2013 года и олимпийским чемпионом 2016 года.