Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

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ЭР-РАЙЯН /Катар/, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в пятницу на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, у бразильцев отличился Неймар (105-я минута), в составе хорватской команды гол забил Бруно Петкович (117). В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.

Неймар забил 77-й гол в составе сборной Бразилии и сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Пеле. Они являются лучшими бомбардирами в истории национальной команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.