Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
Хорваты победили в серии пенальти.
Хорваты победили в серии пенальти.
ЭР-РАЙЯН /Катар/, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в пятницу на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне.
Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, у бразильцев отличился Неймар (105-я минута), в составе хорватской команды гол забил Бруно Петкович (117). В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.
Неймар забил 77-й гол в составе сборной Бразилии и сравнялся по этому показателю с трехкратным чемпионом мира Пеле. Они являются лучшими бомбардирами в истории национальной команды.
В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.
Игры чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах. Рекордсменом по победам является команда Бразилии (пять раз). Победителем прошлого мирового первенства, который прошел в России, стала команда Франции. Финальный матч мирового первенства в Катаре состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.