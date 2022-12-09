Хорватия вошла в список лидеров по числу победных серий пенальти на чемпионатах мира

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Основное время тайма закончилось вничью, в дополнительное команды обменялись голами, а в серии пенальти хорваты оказались точнее соперника (4:2) и вышли в полуфинал турнира.

Сборная Хорватии выиграла четыре из четырёх серий пенальти на чемпионатах мира. Об этом сообщает Squawka.

Столько же удачных серий пенальти на чемпионатах мира у Германии и у Аргентины, но у аргентинцев есть одна неудачная попытка.