Хорватия вошла в список лидеров по числу победных серий пенальти на чемпионатах мира
Сегодня, 9 декабря, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» проходил матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором встречались Хорватия и Бразилия.
Сегодня, 9 декабря, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» проходил матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором встречались Хорватия и Бразилия.
Основное время тайма закончилось вничью, в дополнительное команды обменялись голами, а в серии пенальти хорваты оказались точнее соперника (4:2) и вышли в полуфинал турнира.
Сборная Хорватии выиграла четыре из четырёх серий пенальти на чемпионатах мира. Об этом сообщает Squawka.
Столько же удачных серий пенальти на чемпионатах мира у Германии и у Аргентины, но у аргентинцев есть одна неудачная попытка.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с победителем пары Англия — Франция.