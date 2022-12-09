«Котики все видят!» Губерниев — о вылете сборной Бразилии

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Южноамериканцы уступили в серии пенальти национальной команде Хорватии.

«Котики все видят!!! Бразилия — прощай!!!», — написал он в своём телеграм-канале.

На предматчевой пресс-конференции перед четвертьфинальным матчем между сборными Бразилии и Хорватии сотрудник пресс-службы южноамериканцев выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты. Из футболистов «селесао» на той пресс-конференции был нападающий Винисиус Жуниор.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная. В составе команды Златко Далича в серии 11-метровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.