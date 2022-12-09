Ливакович повторил рекорд по отбитым ударам в сериях пенальти на одном чемпионате мира

После игры ¼ финала ЧМ-2022 против Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти) у Ливаковича 4 отраженных 11-метровых на турнире.

Лишь двоим вратарям до него удавалось отбить столько же ударов в сериях пенальти за один чемпионат мира — соотечественнику Ливаковича Даниэлю Субашичу на ЧМ-2018 в России и аргентинцу Серхио Гойкоэчии на ЧМ-1990.