Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
18:00ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
22:002-й таймНидерланды0Аргентина1
1/4 финала
тв
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
тв
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57Хорватия
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
22:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.

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Испытание вице-чемпионами

Бразилия не попадала в финал чемпионата мира 20 лет, Хорватия добралась до него на прошлом турнире. В другом случае подобная расстановка сил делала бы вторую команду фаворитом пары, но здесь все было иначе — южноамериканцы считались главными претендентами на трофей.

Всем давно известно, почему шансы Бразилии так высоки. Но глупо спорить и с тем, что команде Тите везет с календарем. С кем она встречалась на пути к четвертьфиналу? Камерун, Сербия, Швейцария, Корея — все это соперники, которых бразильцы в любом состоянии обязаны обыгрывать. Даже Хорватия — уже уровнем выше, хотя и с ней желто-зеленым повезло.

Вообще «Шашечных» постоянно недооценивают. Так было и на предыдущем чемпионате мира, то же самое мы видим и сейчас. Шансы хорватов на успех в битве с Бразилией оценивались даже ниже победы Марокко над Португалией, а ведь они все еще действующие вице-чемпионы мира.

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Инцидент с котом

Сами южноамериканцы, конечно, публично не высказывали пренебрежения в адрес оппонентов. А вот к животным они относились хуже: на предматчевой пресс-конференции Винисиуса пресс-атташе сборной схватил за шиворот запрыгнувшего на стол кота и бросил его на пол, чем моментально вызвал гнев в соцсетях. Винисиус в этот момент только неловко улыбался, хотя, наверное, понимал, что так лучше не делать. В футболе мелочей не бывает: этот инцидент создал негативный фон вокруг бразильцев, и многие даже писали, что намеренно будут болеть за хорватов.

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Но такие околофутбольные проблемки — ерунда, когда есть результат. Все бы мигом забыли о бразильском живодере, если бы южноамериканская команда так же быстро смяла европейцев, как Корею. Однако этого не произошло. Более того — фаворит столкнулся с колоссальными трудностями уже в первом тайме.

Источник: Reuters

Крен на одну бровку

Тите не менял стартовый состав, однако сделал одно важное тактическое изменение — Данило при владении регулярно смещался с левого фланга обороны в середину поля к Каземиро. Этот ход решал сразу две задачи: во-первых, у Винисиуса освобождалось пространство на левой бровке, а во-вторых, бразильцы таким образом насыщали центр поля и отвечали треугольнику Брозович — Модрич — Ковачич.

Но Златко Далич тоже не отдыхал в последние дни. Под Бразилию он решил выпустить экс-спартаковца Пашалича на правый фланг, и европейцы перманентно давили в уязвимую зону (Данило вынужденно играет слева и вообще правша). Этот симбиоз тактических задумок привел к тому, что в первом тайме игра была сильно наклонена на один фланг: бразильцы все время действовали через Винисиуса, а у хорватов справа были активны Юранович и Пашалич.

О моментах соперники тоже не забывали. Пару раз неплохо бил по воротам Винисиус, хороший удар получился у Каземиро, но ближе всего к голу в первом тайме приблизился Неймар — перед перерывом он хорошо исполнил штрафной, но рикошет от стенки не смутил Ливаковича.

Источник: Reuters

Блестящий Ливакович

Хорваты не ставили автобус, как многие предполагали. Более того, Бразилия владела мячом примерно столько же, сколько и соперник. Дисциплинированная и слаженная оборона решала все, но более важное значение имел вратарь.

Ливакович стал героем предыдущего раунда, когда отразил три пенальти от японцев в серии 11-метровых. Но в игре чудес на чемпионате мира он пока не демонстрировал. Не было их и сейчас — все, что отбивал вратарь «Шашечных», по отдельности не тянуло на фантастическое спасение века. Но в совокупности Ливакович заслужил овации — за 90 минут он отразил больше мячей (7), чем сборная Хорватии нанесла ударов по воротам (6).

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Что же поменяла Бразилия во втором тайме? Как минимум оживила правый фланг — инертный Рафинья рано ушел на замену, а Антони существенно раскрасил игру. Правда, в одном из эпизодов он картинно упал, выпрашивая штрафной, но, если не брать эту симуляцию, вышел неплохо.

Моментов у Бразилии стало приходить гораздо больше с обоих флангов: дважды мог забивать Неймар, однажды — Пакета, Гвардиол едва не срезал мяч в свои ворота. Но всякий раз Ливакович был на высоте, и именно его заслуга в том, что Хорватия ушла в свой любимый овертайм. Поразительная статистика: восемь из последних девяти матчей плей-офф Хорватии на крупных турнирах продолжались 120 минут.

Шедевр Неймара

Для Бразилии все складывалось ужасно. Она полтора часа не могла забить и под конец основного времени уже стала нервничать. А еще хуже то, что Хорватия затащила соперника на свою территорию — в овертайм.

В матче с Японией многих удивило то, что «Щашечные» заменили Модрича и Ковачича в начале дополнительного времени. На этот раз лидеры полузащиты остались на поле, а Далич избрал другую тактику. Хорватия заметно опустила линию обороны и полностью отказалась от высокого прессинга, что отразилось и на цифрах: в первом дополнительном тайме южноамериканцы владели мячом 60%, что для этой встречи колоссально.

У Бразилии появилось больше времени для конструирования атак, но отыскать дыры в такой плотной обороне было сложно. Требовалось что-то оригинальное — то, чем и славится футбольная Бразилия.

И как символично, что именно Неймар — ментальный лидер и знамя этой сборной — нашел ключ. Оказалось, нужно было просто прорваться по центру, сыграв в стенку с парой партнеров и уложить на газон нескольких соперников. Зато на выходе получился настоящий шедевр. Это гол, по которому через много лет мы все будем вспоминать ЧМ-2022. Потому что он настолько красивый, насколько и необходимый.

Источник: Reuters

Характер Хорватии

Этот гол позволил Неймару сравняться с великим Пеле по числу голов за сборную — теперь у обоих по 77. Но едва ли лидер бразильцев думал о рекордах в тот момент. После эмоционального празднования южноамериканцев наступил перерыв, после чего Тите дал установку команде уйти в оборону.

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Это выглядело явно и в какой-то степени бесстыдно: Бразилия отказалась от мяча и позволила хорватам рулить. А чем обычно заканчивается игра на удержание? Правильно, пропущенным мячом. Особенно когда твоя команда не умеет играть от обороны. В одном эпизоде Бразилия решила пойти вперед и забыла об установке тренера, получила в ответ быструю атаку, которая завершилась голом Петковича. Хорватия спаслась, и кто скажет, что это незаслуженно?

А дальше — серия пенальти, в которой «Шашечные» уже защитили не один диплом. А Бразилия, напротив, к этому не привыкла — и Родриго сорвал первый же удар. Хорваты же вообще не мазали и ждали лишь, когда дрогнет кто-то еще из противников. Дрогнул Маркиньос — его попадание в штангу ознаменовало собой свершение главной сенсации чемпионата мира. Бразилия, на которую ставило большинство, вылетела еще до полуфинала.

А Хорватия показывает нечеловеческий характер, обыгрывает фаворита и во второй раз за четыре года выходит в полуфинал чемпионата мира. Битве Аргентины и Бразилии не бывать.

Хорватия
1:1
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Бразилия
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1
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Италия
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Бразилия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
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Италия
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Испания
Испания
2
Нидерланды
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Бразилия
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Германия
Германия
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Аргентина
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