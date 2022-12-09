Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию
Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.
Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.
Бразилия не попадала в финал чемпионата мира 20 лет, Хорватия добралась до него на прошлом турнире. В другом случае подобная расстановка сил делала бы вторую команду фаворитом пары, но здесь все было иначе — южноамериканцы считались главными претендентами на трофей.
Всем давно известно, почему шансы Бразилии так высоки. Но глупо спорить и с тем, что команде Тите везет с календарем. С кем она встречалась на пути к четвертьфиналу? Камерун, Сербия, Швейцария, Корея — все это соперники, которых бразильцы в любом состоянии обязаны обыгрывать. Даже Хорватия — уже уровнем выше, хотя и с ней желто-зеленым повезло.
Вообще «Шашечных» постоянно недооценивают. Так было и на предыдущем чемпионате мира, то же самое мы видим и сейчас. Шансы хорватов на успех в битве с Бразилией оценивались даже ниже победы Марокко над Португалией, а ведь они все еще действующие вице-чемпионы мира.
Сами южноамериканцы, конечно, публично не высказывали пренебрежения в адрес оппонентов. А вот к животным они относились хуже: на предматчевой пресс-конференции Винисиуса пресс-атташе сборной схватил за шиворот запрыгнувшего на стол кота и бросил его на пол, чем моментально вызвал гнев в соцсетях. Винисиус в этот момент только неловко улыбался, хотя, наверное, понимал, что так лучше не делать. В футболе мелочей не бывает: этот инцидент создал негативный фон вокруг бразильцев, и многие даже писали, что намеренно будут болеть за хорватов.
Но такие околофутбольные проблемки — ерунда, когда есть результат. Все бы мигом забыли о бразильском живодере, если бы южноамериканская команда так же быстро смяла европейцев, как Корею. Однако этого не произошло. Более того — фаворит столкнулся с колоссальными трудностями уже в первом тайме.
Тите не менял стартовый состав, однако сделал одно важное тактическое изменение — Данило при владении регулярно смещался с левого фланга обороны в середину поля к Каземиро. Этот ход решал сразу две задачи: во-первых, у Винисиуса освобождалось пространство на левой бровке, а во-вторых, бразильцы таким образом насыщали центр поля и отвечали треугольнику Брозович — Модрич — Ковачич.
Но Златко Далич тоже не отдыхал в последние дни. Под Бразилию он решил выпустить экс-спартаковца Пашалича на правый фланг, и европейцы перманентно давили в уязвимую зону (Данило вынужденно играет слева и вообще правша). Этот симбиоз тактических задумок привел к тому, что в первом тайме игра была сильно наклонена на один фланг: бразильцы все время действовали через Винисиуса, а у хорватов справа были активны Юранович и Пашалич.
О моментах соперники тоже не забывали. Пару раз неплохо бил по воротам Винисиус, хороший удар получился у Каземиро, но ближе всего к голу в первом тайме приблизился Неймар — перед перерывом он хорошо исполнил штрафной, но рикошет от стенки не смутил Ливаковича.
Хорваты не ставили автобус, как многие предполагали. Более того, Бразилия владела мячом примерно столько же, сколько и соперник. Дисциплинированная и слаженная оборона решала все, но более важное значение имел вратарь.
Ливакович стал героем предыдущего раунда, когда отразил три пенальти от японцев в серии 11-метровых. Но в игре чудес на чемпионате мира он пока не демонстрировал. Не было их и сейчас — все, что отбивал вратарь «Шашечных», по отдельности не тянуло на фантастическое спасение века. Но в совокупности Ливакович заслужил овации — за 90 минут он отразил больше мячей (7), чем сборная Хорватии нанесла ударов по воротам (6).
Что же поменяла Бразилия во втором тайме? Как минимум оживила правый фланг — инертный Рафинья рано ушел на замену, а Антони существенно раскрасил игру. Правда, в одном из эпизодов он картинно упал, выпрашивая штрафной, но, если не брать эту симуляцию, вышел неплохо.
Моментов у Бразилии стало приходить гораздо больше с обоих флангов: дважды мог забивать Неймар, однажды — Пакета, Гвардиол едва не срезал мяч в свои ворота. Но всякий раз Ливакович был на высоте, и именно его заслуга в том, что Хорватия ушла в свой любимый овертайм. Поразительная статистика: восемь из последних девяти матчей плей-офф Хорватии на крупных турнирах продолжались 120 минут.
Для Бразилии все складывалось ужасно. Она полтора часа не могла забить и под конец основного времени уже стала нервничать. А еще хуже то, что Хорватия затащила соперника на свою территорию — в овертайм.
В матче с Японией многих удивило то, что «Щашечные» заменили Модрича и Ковачича в начале дополнительного времени. На этот раз лидеры полузащиты остались на поле, а Далич избрал другую тактику. Хорватия заметно опустила линию обороны и полностью отказалась от высокого прессинга, что отразилось и на цифрах: в первом дополнительном тайме южноамериканцы владели мячом 60%, что для этой встречи колоссально.
У Бразилии появилось больше времени для конструирования атак, но отыскать дыры в такой плотной обороне было сложно. Требовалось что-то оригинальное — то, чем и славится футбольная Бразилия.
И как символично, что именно Неймар — ментальный лидер и знамя этой сборной — нашел ключ. Оказалось, нужно было просто прорваться по центру, сыграв в стенку с парой партнеров и уложить на газон нескольких соперников. Зато на выходе получился настоящий шедевр. Это гол, по которому через много лет мы все будем вспоминать ЧМ-2022. Потому что он настолько красивый, насколько и необходимый.
Этот гол позволил Неймару сравняться с великим Пеле по числу голов за сборную — теперь у обоих по 77. Но едва ли лидер бразильцев думал о рекордах в тот момент. После эмоционального празднования южноамериканцев наступил перерыв, после чего Тите дал установку команде уйти в оборону.
Это выглядело явно и в какой-то степени бесстыдно: Бразилия отказалась от мяча и позволила хорватам рулить. А чем обычно заканчивается игра на удержание? Правильно, пропущенным мячом. Особенно когда твоя команда не умеет играть от обороны. В одном эпизоде Бразилия решила пойти вперед и забыла об установке тренера, получила в ответ быструю атаку, которая завершилась голом Петковича. Хорватия спаслась, и кто скажет, что это незаслуженно?
А дальше — серия пенальти, в которой «Шашечные» уже защитили не один диплом. А Бразилия, напротив, к этому не привыкла — и Родриго сорвал первый же удар. Хорваты же вообще не мазали и ждали лишь, когда дрогнет кто-то еще из противников. Дрогнул Маркиньос — его попадание в штангу ознаменовало собой свершение главной сенсации чемпионата мира. Бразилия, на которую ставило большинство, вылетела еще до полуфинала.
А Хорватия показывает нечеловеческий характер, обыгрывает фаворита и во второй раз за четыре года выходит в полуфинал чемпионата мира. Битве Аргентины и Бразилии не бывать.