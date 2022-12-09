Бразилия проиграла шесть последних матчей против европейских сборных в плей-офф чемпионатов мира

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Бразильцы уступили европейской команде в плей-офф чемпионата мира в шестой раз подряд. Эта серия длится с 2006 года.

Помимо матча с Хорватией, за последние 16 лет Бразилия встречалась в плей-офф с такими сборными из Европы, как Франция (2006), Нидерланды (2010), Германия (2014) и Бельгия (2018). Во всех случаях бразильцы проигрывали.