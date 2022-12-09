Ливакович вытащил Хорватию в полуфинал — 11 сэйвов и 1 отбитый пенальти против Бразилии! Что о нем известно?

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В матче с Бразилией он сделал 11 сэйвов — это рекорд ЧМ-2022. А еще это лучший результат чемпионатов мира с 2014 года, когда американец Тим Хорвард спасал сборную в матче с Бельгией (16 сэйвов).

7 из 11 ударов, отраженных Ливаковичем, были нанесены из пределов штрафной. Суммарная опасность этих ударов — 1,93 xG, то есть Ливакович фактически спас Хорватию от двух пропущенных мячей.

Для сравнения: Алиссон за весь турнир сделал 5 сэйвов. За одну игру Ливакович вытащил больше ударов, чем у Каспера Шмейхеля, Мануэля Нойера, Эдуара Менди, Джордан Пикфорд, Гильермо Очоа, Уго Льорис и Яссин Буну за весь турнир (ладно хоть не вместе взятые). У Тибо Куртуа — те же 9 сэйвов за весь ЧМ-2022. В одном матче ближе всех по сэйвам был Войчех Шченсны — 9 отраженных ударов в матче с Аргентиной.

В серии пенальти Ливакович сразу надломил Бразилию — первый же удар Родриго он очень уверенно потащил, прыгнув влево.

Теперь у Ливаковича 4 отраженных удара в сериях пенальти на ЧМ — это повторение рекорда. Безумие!

Кто такой Ливакович? Учился на дипломата, играл в баскетбол и рос рядом с Врсалько

Теперь точно пора узнать героя ближе.

• ЧМ-2022 — первый крупный турнир, где Ливакович безоговорочно первый номер. Он играл в сборной на Евро-2020 и был основным еще в квалификации ЧЕ, но и там, и там по ходу вытеснил из состава Ловре Калинича. Теперь же он приехал в статусе главного вратаря сборной Хорватии.

• В отличие от многих партнеров, которые росли в тяжелых условиях и для которых футбол был способом пробиться в люди, у Ливаковича была другая жизнь.

Его отец Здравко Ливакович — инженер-строитель, несколько лет был госсекретарем в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. Мать — Мануэла Скоблар, двоюродная сестра бывшего форварда сборной Югославии Йосипа Скоблара, который поиграл в «Марселе» и «Ганновере». Дед — радиолог и бывший член совета директоров баскетбольного «Задара», бабушка — учитель английского.

Кстати, именно деда Доминик считает самым важным человеком в жизни — он посвящает Воймилу все победы и успехи. «Мой дедушка всегда был со мной, он больше всех повлиял на мое развитие. Он многому научил меня. Скромность была на первом месте. Даже сегодня скромность — моя главная жизненная ценность», — говорил Ливакович.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

• Ливакович родом из самого футбольного города Хорватии — Задара. Оттуда же Лука Модрич и вратарь сборной на ЧМ-2018 Даниел Субашич. А еще защитник Шиме Врсалько — он вообще был соседом Доминика.

«Мы росли в соседних домах с Шиме. Им восхищались, потому что он умел делать с мячом все что угодно. Он был для нас как бог. Трудно не полюбить футбол, когда растешь рядом с таким игроком», — признавался Ливакович.

• Хоть Ливакович с детства тянулся к спорту — играл не только в футбол, но и в волейбол с баскетболом, — он не забывал об образовании. После школы даже уехал учиться из родного Задара в Загреб на дипломата, но не доучился, потому что пошли успехи в спорте.

«Семья всегда поддерживала меня, и высшее образование — это не их инициатива, а исключительно моя. Я отложил учебу, когда в моей жизни стало больше футбола, но однажды хочу закончить университет. Вряд ли моя семья расстраивается, что я выбрал мяч вместо книг. Они даже рады, что я не закончил университет», — рассказывал Ливакович.

• Ориентиры Доминика — Икер Касильяс, Даниел Субашич (кстати, бывший первый номер сборной Хорватии тоже из Задара), а также Давид Де Хеа.

В 2019-м Ливакович получил похвалу от самого Икера. Испанский вратарь написал в твиттере, что следит за 24-летним хорватом и считает его интересным голкипером.

«Его похвала — самое большое признание в моей карьере. Ощущается как настоящий трофей. Когда я начинал играть в футбол 6-летним мальчишкой, то фанател от Касильяса и Рауля».

Из этих слов понятно, что Доминик — фанат мадридского «Реала». Кто знает, может, Лука Модрич заберет Ливаковича в Мадрид сразу после чемпионата мира?

Ливакович любит игры под давлением. И серии пенальти

• В Катар приехала жена Доминика — Хелена Матич. Они обручились в прошлом году после четырех лет отношений (а до этого несколько лет дружили). Хелена — бывшая фигуристка, выступала в синхронном фигурном катании. В Хорватии ее называют местной Меган Маркл.

«Я впечатлена скромностью Доминика. Он главный критик для себя. Иногда меня это раздражает, но я его понимаю, — рассказывала она. — Могу сказать, что мы оба росли в командных видах спорта, поэтому в наших отношениях нет эгоизма, и мы здорово работаем как команда».

• Уже на ЧМ Ливаковича пытались поддеть вопросами о том, что вратарская линия в сборной сейчас слабее обычного. Он реагировал достойно: «Говорить и писать могут все что угодно. Мы сделаем все возможное, чтобы это было не так. Атмосфера в сборной отличная, я прекрасно себя чувствую, в хорошей форме и надеюсь, что так и будет».

• Ливакович уверял, что ему подходят игры под давлением. «Мне очень нравится играть в важных матчах. Адреналин и атмосфера на стадионе помогают сохранять высокую концентрацию», — говорил он.

Хотя еще год назад капитан хорватов Лука Модрич мотивировал Ливаковича вот такой эмоциональной речью:

«Я бы не говорил тебе это, если б не заботился о тебе и мне было все равно. Ты нравишься мне, поэтому я говорю это. Но я не вижу твоего прогресса в сборной! Может быть, что-то давит на тебя? Ты просто излучаешь неуверенность. Это важно для всей команды. Ты понимаешь? Почему ты не можешь допустить ошибку? Каждый может ошибиться. Я чувствую, что твоя проблема в том, что ты боишься этого. Почему нельзя делать ошибки? Пожалуйста, назови мне имя того, кто не ошибается. Слушай, ты прекрасный голкипер. Ты знаешь это?».

• В 2018-м Доминика, тогда еще резервного вратаря сборной Хорватии, спрашивали: не считает ли он, что стоит придумать что-то другое вместо серий пенальти, потому что вратарям в них очень сложно.