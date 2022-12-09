Главный тренер сборной Хорватии назвал великой победу над бразильцами на чемпионате мира

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ЭР-РАЙЯН /Катар/, 9 декабря. /ТАСС/. Победа над сборной Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре является великой для команды Хорватии. Такое мнение журналистам в пятницу высказал главный тренер хорватской команды Златко Далич.

9 декабря сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма — 1:1. В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.

«Это великая победа, мы играли очень умно тактически. Горжусь командой, которая не сдалась, пропустив гол от Бразилии. Это второй чемпионат мира подряд, на котором мы выходим в полуфинал. Такая маленькая страна, но мы доказываем, что можем побеждать фаворитов и способны на многое», — сказал Далич.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист отметил, что сборная Хорватии стала фаворитом в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира: «Да, мы стали фаворитами в сериях послематчевых пенальти. Но до них надо еще доиграть. Я горжусь, что мы смогли вернуться в игру и не опустили руки в сложный момент матча».

В ⅛ финала чемпионата мира в Катаре сборная Хорватии также одержала победу в серии пенальти, переиграв японцев (1:1, 3:1). На чемпионате мира 2018 года сборная Хорватии выиграла две серии пенальти, на стадии ⅛ финала обыграв датчан, в четвертьфинале — россиян.