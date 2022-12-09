Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу
9 декабря сборная Бразилии в серии пенальти уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
9 декабря сборная Бразилии в серии пенальти уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.
ТАСС, 9 декабря. Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Комментарий Тите в пятницу приводит телеканал ESPN.
«Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла», — сказал Тите.
9 декабря сборная Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2 победила команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма — 1:1.
Тите возглавлял сборную Бразилии с 2016 года, под его руководством команда в 2019 году стала обладателем Кубка Америки. Ранее он работал в бразильских клубах «Гремио», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Палмейрас». Также он несколько раз был тренером «Коринтианса» (2004; 2010−2013; 2015−2016), с которым дважды стал чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира в 2012 году.