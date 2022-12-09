Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

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ТАСС, 9 декабря. Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу после поражения в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Комментарий Тите в пятницу приводит телеканал ESPN.

«Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла», — сказал Тите.

9 декабря сборная Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2 победила команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, два дополнительных тайма — 1:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.