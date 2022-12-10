Бразилия — это котик, которого выкинули с ЧМ. Чемпионы так не играют

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Вы точно знаете главный мем перед матчем сборной Бразилии. Никого не интересовали новости от Тите. Да и какой смысл об этом переживать? Они и так лучшие на этом чемпионате мира, что показали с Кореей.

А вот котика, которого скинули со стола на пресс-конференции, сотруднику национальной команды не простили. Даже узнавали о состоянии здоровья животного и жутко хейтили злодея. И никто не заметил, как Бразилия в четвертьфинале сама превратилась в того самого кота.

Что они любят больше всего? Комфорт и ласку. Корея им предоставила это сполна. Они могли делать всё что угодно. Танцы, красота, карнавал. Сплошной кайф друг от друга. От каждого момента. Хорваты также иногда превращали свою штрафную в логово уюта — тогда туда прорывались Неймар, Винисиус и остальные. Однако этого было недостаточно.

Бразильцам важно было закрепиться в этом образе — и только тогда материализовалась бы мощь. Но раз за разом это превращение выжигали. И не антифутболом. К этому стоит отнести термин, когда идут бестолковые выносы каждую минуту. Хорватия таким не занималась. Назовём это по-другому — нейтрализация.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Понятно, что один гол они должны были забить. Потому что его заслужили. Но нельзя, непозволительно после этого включать режим безразличия к происходящему. Это прокатывало со Швейцарией и Сербией. Они просто по уровню слишком далеко. Вот только делать это в четвертьфинале — с любым соперником — катастрофа.

Здесь нужен полный фокус. Они это знали. Они на этом уже обжигались четыре года назад, когда слишком много позволили Бельгии и не успели отыграться. И как можно не учиться на своих ошибках? Разве не это делает сборную сильнее? Как раз это — а не наличие вселенной звёзд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, вы можете сколько угодно писать в комментариях про цифры. И что нельзя проходить дальше с одним ударом в створ за 120 минут. Если вы не заметили, то футбол в принципе не справедлив. И побеждает в нём не то, как ты играешь бóльшую часть матча, а то, как делаешь это в конкретные секунды. И в конкретный момент Миславу Оршичу дали получить мяч на фланге и прострелить. А Бруно Петковичу — неуклюже пробить.

Сыграйте в этом моменте надёжнее, выбейте мяч, лягте под него, сфолите, сделайте всё что угодно! Это четвертьфинал, где вы в пяти минутах от выхода! А не какой-то групповой этап, где результат вам не нужен.

Но Бразилия не справилась. Неймар, Винисиус, остальные «будущие Пеле» наложили в штаны во втором экстра-тайме, а потом и в серии пенальти. Так не играют победители. Так не играла легендарная сборная с Пеле в составе.

В четвертьфинале великие бразильцы превратились в того самого котика, который всем нравится, и все хотят его триумфа. Но потом находится кто-то, кто его скидывает. Сейчас такую роль получили хорваты. Многие после этого точно их невзлюбили.

Дальше идёт антифутбол. Но какая разница? Идут те, кто в конкретную секунду оказался лучше.