Сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу

ЛУСАИЛ /Катар/, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в ночь на субботу на Национальном стадионе в Лусаиле.

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2, у аргентинцев отличились Науэль Молина (35-я минута) и Лионель Месси (73, с пенальти), в составе нидерландцев дубль оформил Вауг Вегхорст (83, 90+11). В серии пенальти сборная Аргентины победила со счетом 4:3.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.