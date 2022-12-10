Аргентинцы вышли в лидеры по выигранным сериям пенальти на чемпионатах мира
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сборная Аргентины вышла на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах мира по футболу, сообщает Opta.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сборная Аргентины вышла на первое место по выигранным сериям пенальти на чемпионатах мира по футболу, сообщает Opta.
В матче ¼ финала мирового первенства в Катаре аргентинцы в серии послематчевых пенальти победили команду Нидерландов со счетом 4:3.
Сборная Аргентины выиграла наибольшее количество серий пенальти среди всех команд в истории чемпионатов мира. У команды пять побед в шести сериях. Аргентинцы опередили немцев и хорватов (четыре из четырех). Сборная Нидерландов проиграла три из четырех послематчевых серий на чемпионатах мира, больше поражений в них потерпели только испанцы (4).
Предыдущую серию пенальти аргентинцы также выиграли у команды Нидерландов. Это произошло в полуфинале мирового первенства 2014 года.