Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»

«Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится. На мой взгляд, пенальти [в основное время] был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть его. Но мы проиграли не из-за судьи», — заявил 71-летний специалист.