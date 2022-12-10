Месси о ван Гале: он пускает пыль в глаза

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«Есть много деталей, которые вы понимаете на поле. Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков», — передает слова Месси Marca.

В пятницу Нидерланды и Аргентина встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В основное время соперники победителя не выявили. К 73-й минуте латиноамериканцы вели 2:0 благодаря голу Молины и Месси (с пенальти). На 83-й минуте голландцы смогли отыграть один мяч, а затем арбитр добавил 10 минут к основному времени матча. На последних секундах Ваут Вегорст забил второй мяч и перевал игру в овертайм.

В серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:3. Первые два удара голландцев парировал Эмилиано Мартинес. Решающий пенальти реализовал Лаутаро Мартинес.

После празднования победы Месси подошел к скамейке голландской команды и стал что-то выговаривать в адрес ван Гала и его тренерского штаба.