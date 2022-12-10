Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
18:00Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
тв
22:00Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:48 (мск), источник: Sports.Ru

Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре

Мнение Вадима Кораблева.

Наверх
Источник: Reuters

Перед матчем Аргентина — Саудовская Аравия я написал, что буду переживать за Месси, хотя никогда не состоял в его фан-клубе.

Прошло почти три недели. Аргентина в полуфинале. И даже если в ночь с 13 на 14 декабря Ливакович потащит решающий пенальти Лео, винить его будет не в чем. Он уже провел выдающийся турнир и, кажется, переизобрел себя в 35.

И я не только о решениях на поле. Его интеллект, пластику и четкость еще опишут тысячу раз, поэтому ограничусь абзацем. Кажется, это Стендаль, увидев собор Святого Марка в Венеции, сформулировал: «Это не архитектура, а вышивка». Так вот игра Месси в Катаре — это та самая вышивка. Лео соединяет элементы далеко не идеальной Аргентины в сложные и красивые узоры. Получается не всегда, иногда нитки рвутся и приходится начинать заново, но он уже близок к завершению.

Не менее важно, как Месси оживляет команду. Это сейчас его голевую на Молину назовут одним из двух пасов года, а после первого тура главным мемом Катара стала фраза «А где Месси?» На фоне традиционных сравнений с Марадоной и очередных симпозиумов о том, взойдет ли солнце, если Лео опять не возьмет кубок, Аргентина сгорела Саудовской Аравии. Это было неожиданно, странно и дико. Провалился не только Месси. Но если ты Месси — получай проклятия за всех.

И в этот момент Лео не спрятался, а дал очень четкий сигнал команде и болельщикам: «Не знаю, о ВАР так много всего говорят… Что ж, приняты такие решения. И если решили так, значит, все в порядке. Никаких оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо».

Переведу: мы и сами шокированы, но не поплыли и исправим ошибки.

В итоге Аргентина получила матч на выбывание не в плей-офф, а уже во втором туре группового этапа. И первый тайм против Мексики складывался настолько паршиво, что мы на Sports.ru уже придумали полтора десятка отыгрышей такого нелепого вылета и так быстро сгоревшей мечты. Но Месси спас мечту, возможно, самым долгожданным голом в карьере, а Аргентина расчувствовалась, раскрылась и полчаса даже была привлекательна.

Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

После игры — еще один сеанс психотерапии от Лео: «Мы знали, что сегодня нужно было побеждать, что для нас начинается настоящий чемпионат мира. И мы знали, как добиться результата. Сейчас нельзя останавливаться. Каждый следующий матч — это финал, ошибки недопустимы».

Только в финале с Польшей ошибся сам же капитан. Шченсны взял его пенальти на 20-й минуте, но Лео, как он сам сказал после матча, только разозлился. Да, не забил и не отдал, но сшивал игру Аргентины так, что этот финал получился для нее самым простым на турнире. А после свистка призвал своих готовиться к главной битве: «Сейчас для нас начинается еще один чемпионат мира».

В ⅛ Аргентина 35 минут возилась у штрафной крепкой Австралии, пока Месси не придумал момент из воздуха. Соперник вынужденно осмелел, во втором тайме получил второй, и Скалони вытащил на поле Лаутаро Мартинеса, который едва не превратил спокойную игру в триллер Дэвида Финчера. Спустя шесть минут Австралия отыграла один, за следующие 15 Лаутаро запорол три-четыре вернейших момента, а на 7-й добавленной австралийский пацан по фамилии Куол не поверил, что оказался один в пяти метрах от Мартинеса. И пульнул ему в грудь.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Но даже без гола, которого не случилось, это была трагедия для Лаутаро. Парня, которого еще недавно называли главным форвардом страны и который получил 20 минут, чтобы об этом напомнить. После игры Лаутаро поддержал тот, чьи передачи он так и не превратил в ассисты: «Лаутаро — очень важный игрок для нас. Он нападающий и живет тем, что забивает голы. Важно, чтобы он был готов к следующим матчам».

Сумасшедшая игра с Нидерландами — это не только про виртуозный голевой пас и два безупречных пенальти. Это про отказ от претензий, когда партнеры не делятся мячом вовремя. Это про рывки к угловому флажку, чтобы успеть навесить на 120-й минуте. И это про решающий пенальти Лаутаро Мартинеса.

Чемпионат мира в Катаре — турнир, где Месси стал настоящим вожаком. Теперь не только на поле.

Вадим Кораблев

Читайте также
Нидерланды
2:2
По пенальти: 3:4Основное время: 2:2 (0:1)
Аргентина
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Главные темы
Эта Хорватия реально лучше Бразилии. И вы зря «гасили» Россию
«Он нас не уважал». За что Месси вдруг наехал на Ван Гала
Бразилия — это котик, которого выкинули с чемпионата мира
Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре
Месси о ван Гале: он пускает пыль в глаза
Месси недоволен судейством в матче ¼ финала с Нидерландами
Сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу
Нидерланды — Аргентина: голландцы спаслись от поражения на последней минуте после хитрого розыгрыша штрафного
Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу
Главный тренер сборной Хорватии назвал великой победу над бразильцами на чемпионате мира
Ливакович вытащил Хорватию в полуфинал — 11 сэйвов и 1 отбитый пенальти против Бразилии! Что о нем известно?
Бразилия проиграла шесть последних матчей против европейских сборных в плей-офф чемпионатов мира
Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
Кадр дня
Сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира
Ливакович повторил рекорд по отбитым ударам в сериях пенальти на одном чемпионате мира
Нидерланды — Аргентина: стартовые составы на матч ¼ финала ЧМ-2022
«Котики все видят!» Губерниев — о вылете сборной Бразилии
Хорватия вошла в список лидеров по числу победных серий пенальти на чемпионатах мира
Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии по футболу
Тренер сборной Марокко надеется, что Роналду останется в запасе в матче с его командой
Карпин: Аргентина не удивляет на ЧМ-2022 — вытаскивает матчи за счет Месси
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Карпин: На чемпионате мира в Катаре меня удивили две команды. Не ожидал от них такой игры
Хорватия — Бразилия: Неймар и Ловрен выйдут в стартовом составе
Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира
Фернанду Сантуш: «Оставьте Роналду в покое. Не так-то просто принять место в запасе, но он подает пример»
ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ каждые два года, заявил Венгер
Роналду останется в запасе на матч чемпионата мира с Марокко, сообщают СМИ
ЧМ-2022 — рекордный по деньгам. Таких призовых не было даже на турнире в России
Защитник Англии покинул расположение сборной в Катаре, сообщают СМИ
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
13Сборная Англии разгромила Сенегал
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
14Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14Голландцы забили три мяча в ворота США
Нидерланды — Аргентина: прогнозы и ставки
Хосе Феликс: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» в Саудовской Аравии после ЧМ
Пеле поздравил Мбаппе с покорением его рекорда по голам на ЧМ до 24 лет
Фред: хочу увидеть слёзы Месси после полуфинала Бразилия — Аргентина
СМИ: в КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ — разгром от бразильцев
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Венгер предложил проводить чемпионаты мира зимой после турнира в Катаре
Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы
Месси вылетит с ЧМ уже сегодня? Прогноз суперкомпьютера на первые матчи ¼ финала
Бразилец Сампайо обслужит матч ¼ финала ЧМ-2022 Англия — Франция
Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь