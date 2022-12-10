«Давай, иди отсюда, придурок». Месси оскорбил Вегорста после игры с Нидерландами

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«На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок», — сказал Месси в прямом эфире TyC Sport. Именно с этим игроком у Лионеля были стычки во время встречи.

Напомним, сегодня, 10 декабря, завершился матч ¼ финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее были подопечные Лионеля Скалони — 4:3.