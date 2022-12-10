Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма», Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча ЧМ—2022 Нидерланды — Аргентина.
Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма», Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча ЧМ—2022 Нидерланды — Аргентина.
Об этом сообщил его брат в соцсетях. Также смерть журналиста подтвердила федерация футбола США. Уол потерял сознание в концовке матча на своей позиции на стадионе в Дохе. Ему оказывали помощь.
Сам же брат Гранта заявил о хорошем здоровье своего родственника. Эрик не верит не верит в смерть брата. Он заявил, что журналист получал угрозы в Катаре и мог быть убит.