«Ван Гал нас не уважал». За что Месси вдруг наехал на тренера Нидерландов и судью на ЧМ

Лионель Месси неожиданно жёстко разговорился после победы над Нидерландами. Аргентинец прошелся и по судье, и главному тренеру соперника Луи ван Галу. Вот главное из его цитат.

Про матч

«Мы не ожидали, что матч перетечёт к дополнительному времени, не говоря уже о пенальти. Пришлось непросто, но это четвертьфинал чемпионата мира. Аргентина показывает матч за матчем, что мы знаем, как играть. Мы делали это интенсивно, с желанием и пониманием моментов. Нам была нужна эта победа, и мы счастливы, что сейчас вся страна празднует. Мартинес в очередной раз показал, что он лучший в пенальти».

Про Хорватию

«Хорватия — отличная команда. Они очень хорошо работают с мячом, игроки долгое время работали вместе. Это будет очень тяжело».

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти 22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

Про арбитра

«Я не хочу про него говорить, потому не могу быть честным. Если скажу, то меня накажут. ФИФА должна подумать, потому что нельзя назначать таких судей на такие матчи. Нельзя ставить арбитра нетопового уровня. Мы боялись перед матчем, потому что знали, как он работает. На поле есть так много деталей, в которых вы понимаете: судья может сделать так, что условия игры станут неравными».

Про ван Гала

«Он всегда говорит, что они играют в хороший футбол, но просто пускает пыль в глаза. Сегодня его игроки просто бросали мячи на высоких футболистов. Мы заслуживали пройти дальше, именно это и произошло».

Про жест в адрес ван Гала

«Я не люблю, когда он говорит перед матчами. Перед матчем он начал провоцировать, сталкивать нас, говорить вещи, которые не являются частью футбола. Я уважаю всех в этом мире, и хотел бы, чтобы меня уважали в ответ. Тренер соперника нас не уважал. Это “горячий” момент, который остался в матче».