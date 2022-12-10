Ван Гал покинул пост тренера сборной Нидерландов

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В пятницу сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов (2:2 в основное время, 0:0 в дополнительное, 4:3 по пенальти) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с хорватами. Сборная Нидерландов по ходу матча проигрывала 0:2.

«Я не буду продолжать работать тренером сборной. Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так. Очень больно видеть то, как мы покидаем турнир после того, как сделали все возможное, чтобы этого не произошло», — цитирует ван Гала агентство Синьхуа.

«В первом тайме мы не могли найти свободного игрока, когда у нас был мяч. В перерыве я попытался изменить это, используя схему 4−3−3, затем 4−4−1−1, а потом 4−4−2. Мне не за что критиковать игроков. Это фантастика — отыграться с 0:2», — добавил тренер.

Ван Галу 71 год, в августе 2021 года он в третий раз в карьере возглавил сборную Нидерландов. Ранее специалист тренировал национальную команду с 2000 по 2002 год и с 2012 по 2014 год. На чемпионате мира — 2014 он привел голландцев к бронзовым медалям.