Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»

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Во время матча и даже по ходу серии пенальти у футболистов было множество стычек. После решающего удара с точки Лаутаро Мартинеса игроки аргентинской сборной из центра поля понеслись к форварду «Интера».

Однако сразу после гола, который вывел их в полуфинал чемпионата мира, аргентинцы эмоционально отпраздновали победу перед игроками Нидерландов, упавшими на газон.

Защитник Николас Отаменди корчил рожи сопернику, хавбеки Анхель Ди Мария и Алексис Мак Аллистер и защитник Гонсало Монтьель также злорадствовали.