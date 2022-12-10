Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»

Во время матча и даже по ходу серии пенальти у футболистов было множество стычек. После решающего удара с точки Лаутаро Мартинеса игроки аргентинской сборной из центра поля понеслись к форварду «Интера».
Однако сразу после гола, который вывел их в полуфинал чемпионата мира, аргентинцы эмоционально отпраздновали победу перед игроками Нидерландов, упавшими на газон.
Защитник Николас Отаменди корчил рожи сопернику, хавбеки Анхель Ди Мария и Алексис Мак Аллистер и защитник Гонсало Монтьель также злорадствовали.
«Я праздновал прямо перед ними, потому что был один игрок сборной Нидерландов (вероятно, Дензел Думфрис, получивший карточку во время серии пенальти — прим. Sports.ru), который перед каждым нашим ударом подходил и что-то говорил нашему футболисту. Картинка была вырвана из контекста, мы отпраздновали так в ответ на это», — объяснил такое празднование Отменди.