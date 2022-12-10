Рональд Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов

Рональд Куман ранее уже работал главным тренером сборной Нидерландов, возглавляя команду с 2018 по 2020 год. За время работы со сборной Куман ни разу не работал с нидерландской командой на финальном этапе крупного международного турнира. Лучший результат Нидерландов при Кумане — финал Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019. Помимо национальной команды, специалист работал в «Барселоне», «Эвертоне», «Валенсии» и других клубах.