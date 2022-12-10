Елагин — о шансах Англии против Франции: «Саутгейт проиграл все решающие матчи»

— Англичане превзошли ваши ожидания, или они и должны были доходить до четвертьфинала?

— Алан Ширер накануне чемпионата мира сказал: до четвертьфинала англичане дойдут, а дальше, скорее всего, возникнут огромные проблемы. Ну вот и посмотрим. Впереди Франция. Тогда и увидим, на что реально способна эта Англия. Считаю, это самый серьезный соперник «Трех львов» при Гарете Саутгейте. Сильнее еще не было. И надо заметить, что до сей поры Саутгейт все решающие матчи проиграл.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 10.12.2022, 22:00 Англия - Франция -

— Разве?

— На чемпионате мира в России в полуфинале англичане уступили хорватам. А до этого прошли шведов и колумбийцев. На бумаге эти соперники слабее. Так? Сейчас то же самое можно сказать и про Сенегал.

— А Евро-2020? Победа над Германией в ⅛ финала.

— Слушайте, ну вы же видите, что творится с немцами. Не выходят из группы на втором чемпионате мира подряд. Они в глубоком кризисе! Так что победа над ними — сейчас совсем даже не показатель. А вот теперь Франция. Это, извините меня, иной коленкор.

— Кто же все-таки фаворит в этой паре?