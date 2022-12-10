Елагин — о шансах Англии против Франции: «Саутгейт проиграл все решающие матчи»
Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» назвал фаворита в матче ¼ финала ЧМ-2022 Англия — Франция. Начало — в 22:00 (мск).
Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» назвал фаворита в матче ¼ финала ЧМ-2022 Англия — Франция. Начало — в 22:00 (мск).
— Англичане превзошли ваши ожидания, или они и должны были доходить до четвертьфинала?
— Алан Ширер накануне чемпионата мира сказал: до четвертьфинала англичане дойдут, а дальше, скорее всего, возникнут огромные проблемы. Ну вот и посмотрим. Впереди Франция. Тогда и увидим, на что реально способна эта Англия. Считаю, это самый серьезный соперник «Трех львов» при Гарете Саутгейте. Сильнее еще не было. И надо заметить, что до сей поры Саутгейт все решающие матчи проиграл.
— Разве?
— На чемпионате мира в России в полуфинале англичане уступили хорватам. А до этого прошли шведов и колумбийцев. На бумаге эти соперники слабее. Так? Сейчас то же самое можно сказать и про Сенегал.
— А Евро-2020? Победа над Германией в ⅛ финала.
— Слушайте, ну вы же видите, что творится с немцами. Не выходят из группы на втором чемпионате мира подряд. Они в глубоком кризисе! Так что победа над ними — сейчас совсем даже не показатель. А вот теперь Франция. Это, извините меня, иной коленкор.
— Кто же все-таки фаворит в этой паре?
— Где-то 55 процентов против 45 в пользу Франции. Пока так, в моем понимании. Но Саутгейт великолепный тактик. Умеет выстраивать игру в обороне. А какая у него середина поля? Беллингем обалденный талант! Если у него все в порядке с головой, если не зазнается, то вырастет в потрясающего хавбека!