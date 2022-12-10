Неймар: Я психологически уничтожен, поражение от Хорватии ранило меня больше всего

"Я психологически уничтожен, это поражение, безусловно, ранило меня больше всего, заставило меня стоять без движения в течение 10 минут, а вскоре после этого я упал в слезах. К сожалению, это будет больно еще долгое время.

Мы боролись до конца, и я горжусь своими товарищами по команде, потому что не было недостатка в самоотдаче и преданности делу. Эта команда заслужила победу, мы заслужили ее, Бразилия заслужила. Но это не было волей Божьей!

Спасибо всем за поддержку. Это будет больно долгое, долгое время", — написал Неймар.

Ранее стало известно, что футболист не улетел с командой из Катара. Он остался в отеле в Дохе, в котором проживала сборная.

Бразилия проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира-2022 (1:1, 2:4 по пенальти).