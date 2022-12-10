СМИ: Неймар отказался возвращаться одним рейсом со сборной Бразилии

В пятницу сборная Бразилии в ¼ финала чемпионата мира в Катаре уступила в серии пенальти команде Хорватии (0:0 в основное время, 1:1 в дополнительное, 2:4 по пенальти) и вылетела с чемпионата мира.

Как отмечает источник, Неймар отказался лететь чартерным рейсом, организованным Бразильской конфедерацией футбола (CBF), и остался в отеле в Дохе, где базировалась сборная Бразилии. Сколько еще форвард «Пари Сен-Жермен» намерен пробыть в столице Катара, не сообщается.

Неймар на чемпионате мира провел три матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Гол в ворота хорватов стал для него 77-м за национальную команду, теперь он делит с трехкратным чемпионом мира Пеле первую строчку в списке бомбардиров сборной.