Руни: Кто победит в матче Англия — Франция, выиграет чемпионат мира

"Англия против Франции — самая большая игра чемпионата мира на данный момент, и я считаю, что тот, кто победит в этом матче, выиграет турнир.

До начала турнира мне нравилась Аргентина, но, хотя Лионель Месси и был невероятен, как команда аргентинцы не кажутся достаточно хорошими. Я просто думаю, что физически и как команды Англия и Франция лучше", — написал Руни в своей колонке для The Times.