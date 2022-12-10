Сборная Марокко стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира

Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала10.12.2022, 18:00 (МСК UTC+3)Al Thumama Stadium, 44198 зрителей
|Валид Реграгуи
|Фернанду Сантуш
|Юссеф Эн-Несири(Яхья Аттьят-Аллах)
|42′
|1
|Яссин Буну
|22
|Диогу Кошта
|2
|Ашраф Хакими
|3
|Пепе
|18
|Джавад Эль-Ямик
|4
|Рубен Диаш
|25
|Яхья Аттьят-Аллах
|8
|Бруну Фернандеш
|4
|Софьян Амрабат
|10
|Бернарду Силва
|8
|Аззедин Унаи
|11
|Жоау Феликс
|6
|Ромен Саисс
57′
|2
|Диогу Далот
79′
|20
|Ашраф Дари
70′
|21
|Рикарду Орта
|7
|Хаким Зиеш
82′
|5
|Рафаэл Геррейру
51′
|26
|Яхья Жабран
|20
|Жоау Канселу
|15
|Селим Амалла
65′
|18
|Рубен Невеш
51′
|24
|Бадр Банун
|7
|Криштиану Роналду
|17
|Софьян Буфаль
82′
|25
|Отавиу
69′
|14
|Закария Абухляль
|16
|Витор Феррейра Витинья
87′
|19
|Юссеф Эн-Несири
65′
|26
|Гонсалу Рамуш
69′
|21
|Валид Чеддира
90+1′90+3′
|15
|Рафаэл Леан
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Факундо Тельо(Аргентина)
|Боковой судья
|Эсекиэль Брайловски(Аргентина)
|Боковой судья
|Габриэль Чаде(Аргентина)
|ВАР
|Мауро Вильяно(Аргентина)
|Ассистент ВАР
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)