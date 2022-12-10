Пепе: Для аргентинского арбитра неприемлемо судить нашу игру

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

"Для аргентинского арбитра неприемлемо судить нашу игру. Я не говорю, что он приходил сюда подготовленным… но во что мы играли во втором тайме? Сколько он добавил минут?

Пять арбитров, которые сегодня были на поле, аргентинцы… Что тут еще сказать, посмотрим в конце, кто победит.