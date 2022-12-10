Пепе: Для аргентинского арбитра неприемлемо судить нашу игру
Защитник сборной Португалии Пепе отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022 после поражения в четвертьфинале от Марокко (0:1).
Защитник сборной Португалии Пепе отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022 после поражения в четвертьфинале от Марокко (0:1).
"Для аргентинского арбитра неприемлемо судить нашу игру. Я не говорю, что он приходил сюда подготовленным… но во что мы играли во втором тайме? Сколько он добавил минут?
Пять арбитров, которые сегодня были на поле, аргентинцы… Что тут еще сказать, посмотрим в конце, кто победит.
Единственная команда, которая играла в футбол, были мы. Нам грустно. У нас были качества, чтобы выиграть чемпионат мира, и мы не справились. Я ухожу с грустью, потому что у нас была возможность выиграть этот чемпионат мира", — цитирует Пепе Record.