Марокканцы творят историю ЧМ! Вслед за Испанией выбили Португалию и довели Роналду до слез

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И снова Рамуш

Вообще-то, вопрос «выйдет или нет?» применительно к стартовому составу португальцев звучал неоднозначно. То ли это про Криштиану Роналду, чей статус в сборной после второго кряду попадания в запас может радикально поменяться. То ли про Гонсалу Рамуша, оставлять которого на скамейке после хет-трика в ворота Швейцарии было безумием. И, кстати, интересно: состоялась ли у Сантуша новая индивидуальная беседа с Роналду? Перед стартом плей-офф такой разговор был, причем капитан узнал о решении тренера еще в обед, хотя обычно состав объявляется за полтора часа до стартового свистка.

«Это капитан, игрок невероятного масштаба, который столько дал португальскому футболу. Я должен был поговорить с ним. Криштиану не был доволен, потому что он всегда выходил в старте. Это нормально. Но разговор получился спокойным, и каждый высказал свое мнение. Ему непросто принять нахождение в запасе, но он точно не говорил мне о желании уйти из сборной. Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает подобного после того, сколько он сделал для португальского футбола», — развеял последние слухи 68-й летний специалист.

Марокканские потери

Тему нового статуса португальской звезды затронул и главный тренер марокканцев Валид Реграги. «Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», — заметил специалист. И его слова смахивали на дипломатию в чистом виде. А, может быть, имели место реальные опасения увидеть на поле безумно мотивированного и злого Криштиану.

По факту же у «Атласских львов» хватало своих проблем. В концовке игры с Испанией травмировался ключевой центральный защитник Агерд, а накануне четвертьфинала заболел Мазрауи. И, видимо, их состояние было таким, что при всем желании они не могли выйти на исторический матч для Марокко.

Зато сыграл железный и несгибаемый Амрабат, которого хочет видеть в «Ливерпуле» Юрген Клопп. Он ведь рисковал пропустить еще предыдущую игру, признавшись после финального свистка: «Прошлой ночью я вместе с физиотерапевтами не спал до трех часов ночи, а перед игрой снова делал укол. Я не мог бросить ребят и свою страну».

Диаш в роли статиста

Глобально стратегия этого матча угадывалась легко. «Львы», как и с испанцами, отдали сопернику территорию, не уступая инициативу. При этом имелось несколько отличий, потому что Португалия — это не про контроль ради контроля. В их игре у чужой штрафной больше нацеленности на удар, что и продемонстрировал классно пробивший в падении головой Жоау Феликс.

Однако Буну, как и в других острых моментах первого тайма, был безупречен. А так как европейцы больше рисковали, то у марокканцев не возникало проблем с наличием свободного пространства. Как им пользоваться, они прекрасно знают, тогда как Португалия не услышала первый тревожный звонок.

Эн-Несири для начала промахнулся, зато вторая воздушная дуэль завершилась триумфом лучшего бомбардира страны на мировых чемпионатах. Форвард «Севильи» взлетел над Рубеном Диашем, словно это не лучший игрок АПЛ позапрошлого сезона. А Диогу Кошта, прославившийся в Лиге чемпионов тремя матчами с отраженными пенальти, уже не в первый раз в Катаре допустил ошибку, и в этот раз его наказали.

Португальское бессилие

Чем могла похвастаться Португалия к перерыву, так это попаданием Бруну Фернандеша в перекладину. После нескольких повторов рискну утверждать, что это был именно осмысленный удар. Однако потенциально один из самых красивых голов чемпионата не состоялся, а статистика по итогам первого тайма была для европейцев печальной. На мировых первенствах они уступали по итогам 45 минут семь раз и выиграли лишь однажды при шести поражениях.

Единственный подвиг — легенда времен ЧМ-1966. Дальше начинались совпадения. Снова четвертьфинал и тоже против команды-сенсации. Тогда 0:3 против КНДР превратились в 5:3, и для полного комплекта в субботу не хватало только бенефиса легенды. 56 лет назад Эйсебио оформил покер, и у Роналду, который мечтал побить рекорд легенды по числу голов на чемпионатах мира, на подвиг был почти целый тайм.

Для Криша лучших времен это более чем достаточно. Тем более вместе с ним были шикарные партнеры, потому как Сантуш бросил в бой все резервы во главе с Жоау Канселу и Рафаэлом Леау. Однако «Львы», потеряв и второго столпа обороны Саисса, справлялись с португальскими звездами даже наполовину вторым составом и без замененных лидеров — Зиеша и Буфаля.

Буну переключился в режим супермена всего один раз, потащив из верхнего угла выстрел Феликса. Роналду этот момент создал, а вскоре мог и должен был забивать сам. Такие моменты, как в концовке, — его стихия. Но опять же речь о Криштиану, которым он был когда-то, а не сейчас. Время не жалеет даже самых великих, и признавать это больно.

Судя по слезам и уходу с поля в одиночестве сразу после финального свистка, Роналду с этим так и не смирился. Португалия едет домой, а Марокко становится первой африканской сборной в полуфинале мировых чемпионатов.