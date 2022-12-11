На ЧМ-2022 Хорватию тащит сын госсекретаря и баскетболистки. Что нужно знать о Доминике Ливаковиче

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Кипер загребского «Динамо» окончательно и бесповоротно нейтрализовал бразильцев в серии пенальти, уверенно справившись с первым же ударом в исполнении Родриго, а до этого отразил три 11-метровых удара от Японии в ⅛ финала. «Ведомости. Спорт» изучили биографию нового футбольного героя.

Впечатляющая статистика и уроки мотивации от Модрича

Хорватские вратари творят историю уже на втором чемпионате мира подряд. Четыре года назад в России Даниэль Субашич помог своей команде пройти Данию в ⅛ финала, взяв три удара в послематчевой серии. Этот перфоманс ветеран посвятил погибшему другу детства Хрвое Кустичу, футболку с изображением которого он всегда надевает под вратарский свитер. Кустич погиб в 2008 г. в возрасте 24 лет. Во время матча чемпионата Хорватии он пытался догнать уходящий в аут мяч, но поскользнулся, ударился головой о бетонную стену и через пять дней он скончался.

В Катаре команду тащит Доминик Ливакович, причем делает это не только в том момент, когда остается один на один с пенальтистами, но и в игре. В битве с японцами он вытащил сложнейший мяч после плотного удара Эндо под перекладину. А по ходу матча с бразильцами совершил сразу девять сейвов в основное время и еще два — в дополнительное. На ЧМ-2022 только голкипер сборной Польши Войчех Шченсны в матче с Аргентиной смог сотворить что-то похожее. Кроме того, Ливакович повторил рекорд чемпионатов мира по сейвам в сериях пенальти, отразив (пока) четыре таких удара. До него это удавалось лишь аргентинцу Серхио Гойкоэчеа в 1990 г. и Даниэлю Субашечу (тоже хорвату) в 2018 г.

Всего же у Ливаковича, который на клубном уровне выступает за скромное загребское «Динамо», теперь 18 отраженных пенальти. Для сравнения: Икер Касильяс, один из лучших голкиперов мира, который завершил карьеру в 39 лет, совершил 23 таких спасения. А 44-летний Джанлуиджи Буффон (до сих пор в деле) спасал свои команды 39 раз.

Несмотря на приличную статистику, Ливакович часто сомневался в собственных силах, особенно когда оказывался в сборной. Многое изменил довольно жесткий разговор с капитаном Лукой Модричем уже в Катаре. Его отрывки попали в сеть: «Я бы не говорил тебе это, если бы не заботился о тебе. Но я не вижу твоего прогресса в национальной команде. Может, что-то давит на тебя? Ты просто излучаешь неуверенность. Это важно для всей команды. Ты понимаешь? Считаешь, что не имеешь права на ошибку? Каждый имеет. Я чувствую, что твоя проблема в том, что ты боишься этого. Не переживай, ты прекрасный голкипер».

Выбор между спортом и дипломатией

Доминик мог вообще не стать футболистом. Парень рос в обеспеченной семье инженера-строителя Здравко Ливаковича, который работал госсекретарем в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии. Здравко мечтал о карьере дипломата для сына и потому очень пристально следил за его образованием. Однако мальчику не сиделось на месте — в этом он пошел в маму Мануэлу Скоблар, двоюродную сестру бывшего форварда сборной Югославии Йосипа Скоблара. Мануэла занималась баскетболом и играла за женскую команду «Задар». Одним из членов совета директоров этого клуба был дедушка Ливаковича Воймил. По воспоминаниям Доминика, именно дедушка помогал ему отвоевывать право на занятия спортом и водил не только на футбол, но и на баскетбол с волейболом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=16c158ab74734715&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239032" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания школы Доминик поступил в университет в Загребе, но его футбольная карьера устремилась вверх, и обучение пришлось поставить на паузу. «Семья всегда поддерживала меня, и высшее образование — это не их инициатива, а моя. Я отложил учебу, когда в моей жизни стало больше футбола, но однажды хочу закончить университет. Думаю, семья не сильно расстроилась, что я выбрал мяч вместо книг», — признавался футболист.

Талант парня раскрыл тренер вратарей «Загреба» Желько Ньежич. Он сразу отметил ловкость и гибкость Доминика. В этом Желько, у которого за плечами осталась карьера в гимнастике, разбирался лучше многих. «Как только Доминик приехал в Загреб, я почувствовал, что он будет одним из лучших вратарей мира. Он обладает всеми необходимыми задатками», — рассказывал Ньежич.

В 2020 г. Ливакович и еще один вратарь Йосип Чондрич (в сезоне 2020/21 защищал ворота волгоградского «Ротора») подарили Ньежичу новый автомобиль Opel Corsa — в благодарность за его работу. «Я ездил на колымаге 1991 года выпуска. Называл ее трактором. А теперь в моем распоряжении самолет!» — радовался тренер, который прокачивал не только вратарские, но и человеческие качества Доминика. Футболист признался, что навсегда запомнил совет наставника о том, как важно оставаться скромным, потому что без этого невозможно прогрессировать.

Похвала от Касильяса и командная работа с женой

Летом прошлого года Ливакович пережил шок — его тренер умер в возрасте 76 лет от остановки сердца. Однако Доминик нашел в себе силы собраться и показать всему миру, чему научил его Ньежич. Как и Субашич на ЧМ-2018, нынешний вратарь Хорватии посвящает победы близкому человеку.

При этом главный ориентир в профессии для Доминика — Икер Касильяс. Испанец тоже давно присматривает за Ливаковичем. Так, в 2019 г. он отмечал игру хорватского вратаря в своем твиттере. Доминик был счастлив: «Его похвала — самое большое признание в моей карьере. Ощущается как настоящий трофей. Когда я начинал играть в футбол 6-летним мальчишкой, то фанател от Касильяса и Рауля».

Учитывая эти предпочтения Ливаковича, можно предположить, что он был бы не против оказаться в «Реале». Правда, в борьбе за талантливого кипера у последнего может оказаться немало конкурентов. И дело не только в игре на нынешнем чемпионате мира. Так, весной 2021 г. его «Динамо» выдало настоящий перфоманс в матчах ⅛ финала Лиги Европы против «Тоттенхэма». Загребцы победили с общим счетом 3:2, а Доминик показал очень уверенную игру, справившись с парой убойных ударов в исполнении Харри Кейна и его коллег.

На крутые перфомансы вратаря вдохновляет жена Хелена. Молодые люди встречались почти четыре года и узаконили отношения летом 2022 г. Супруга футболиста в прошлом тоже профессионально занималась спортом — синхронным фигурным катанием. В Хорватии ее называют местной Меган Маркл, но на самом деле девушка не любит публичность и часто восхищается скромностью своего мужа.