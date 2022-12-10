Медведев хочет увидеть финал ЧМ «без вражеских стран» Аргентина — Марокко
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал увидеть в финале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборные Аргентины и Марокко.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал увидеть в финале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборные Аргентины и Марокко.
«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина — Марокко», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Финал ЧМ пройдет 18 декабря. В одном полуфинале сыграют сборные Аргентины и Хорватии, а в другом — Марокко и победитель матча Англия-Франция, который пройдет в эту субботу.