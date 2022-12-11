Африка впервые представлена в полуфинале ЧМ. Но Марокко может и золото взять

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Когда-то Африка должна была дойти до полуфинала ЧМ. Она в лице Ганы подошла к этому максимально близко 12 лет назад — на домашнем для континента ЧМ, но вмешались Суарес и Судьба.

32 года назад все тоже было близко — Камерун Валерия Непомнящего вел у Англии 2:1, и потребовались два пенальти от Линекера в конце основного и в овертайме, чтобы сломить непокорных африканцев.

Мы разговаривали тогда с великим Львом Филатовым, и он пророчил эру футбола Чёрного континента. Но Лев Иванович недооценивал бардак в организации футбола и всей жизни в тех краях, который большим успехам все время мешал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d61f62b54175f53&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239045" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«СЭ», родившийся через год после сенсации Непомнящего, оценил африканский футбол так, что стал посылать Александра Просветова, много лет отработавшего собкором ТАСС в тамошних странах вроде Бенина, на Кубок африканских наций. Просветов был (да и остается, уже не работая в «СЭ») начинен байками об Африке, а поскольку первый его турнир проходил в ЮАР, то в честь никнейма местной сборной «Бафана-Бафана» он в редакции получил прозвище Бафана. А читали его репортажи очень охотно, иначе Владимир Михайлович Кучмой точно не стал бы тратить большие деньги на такие командировки!

У Африки случились три четвертьфинала ЧМ — Камерун в 1990-м, Сенегал в 2002-м, Гана в 2010-м. В этом году дело едва не дошло до одного рекорда — трех команд в ⅛ финала. Ограничились двумя. У Сенегала для прохода еще дальше не хватило Садио Мане. У Марокко были Хаким Зиеш и все-все-все.

А главное, была — да, с уклоном на оборону (как иначе?), — но безупречная организация игры. Местный тренер Валид Реграгуи развил наследие Вахида Халилходжича и выстроил все так, что не подкопаешься. Вы помните россыпь шансов против Марокко у испанцев, закативших семь Коста-Рике, или у португальцев, шесть раз отправивших мяч в ворота Швейцарии? Не было такого! Полушансики возникали, но требовалось еще большое везение. Его не случилось.

Зато был свой Вратарь — нет, не республики, а королевства, каковым Марокко является. Яссин Буну из «Севильи» пропустил от Испании и Португалии ноль и выиграл у первой серию пенальти. А Диогу Кошта один раз дрогнул, помчавшись на ненужный выход и не успев. Этого хватило.

Все случилось на первом арабском ЧМ. Марокко далеко от Катара, лететь туда столько же, сколько из Европы, но духовно регион свой, и это тоже не могло не повлиять.

А еще все случилось на первом ЧМ, где все африканские страны возглавляли свои тренеры. Как-то удалось в тех краях воспользоваться взятым у иностранцев опытом. Почти все они сработали в Катаре качественно, а Реграгуи — так просто блестяще. И он же не глухой «автобус» ставил, а переходил к нему по необходимости во вторых таймах. Работало до «автобуса», работало и с ним.

Тут еще интересно, что все Кубки африканских наций в последнее время малорезультативны. Наверное, потому, что организация игры появилась, а больших мастеров в атаке все-таки маловато. В принципе сборная Марокко — тому пример.

Наверное, Африка заслуживала попадания в полуфинал чемпионата мира чуть ли не на четверть века раньше. Но сложилось не тогда, а сейчас. И ни один человек не назовет это случайностью или недоразумением: 0:0 с Хорватией (сложнейшая группа была, как выясняется, больше ниоткуда двух сборных даже до четвертьфинала не дошло, а тут даже до полуфинала!). 2:0 у Бельгии, проход Испании, 1:0 у Португалии. Кто-нибудь им вообще забьет сам, а не только они в свои ворота с Канадой?