Михаил Галустян: Сборная Германии заслужила попасть в «ГазМяс» за игру на ЧМ-2022
Комедийный актер Михаил Галустян рассказал, какая футбольная сборная заслужила попасть в вымышленную команду «ГазМяс» за игру на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Комедийный актер Михаил Галустян рассказал, какая футбольная сборная заслужила попасть в вымышленную команду «ГазМяс» за игру на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«ГазМяс» фигурировал в комедийном шоу «Наша Russia» с участием Галустяна и прославился как символ бездарной игры в футбол.
«Вылет Португалии? Остается только сочувствовать Роналду. Не такого хэппи‑энда он хотел, наверное. Но это футбол, игра, спорт, ничего не поделаешь. Сенсации — это всегда интересно, необычно, за этим точно будет интересно наблюдать. Кто на этом чемпионате мира заслужил попадания в “ГазМяс”? Сборная Германии», — заявил Галустян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная Германии заняла третье место в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой и не попала в плей-офф ЧМ-2022.