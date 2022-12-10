Михаил Галустян: Сборная Германии заслужила попасть в «ГазМяс» за игру на ЧМ-2022

«Вылет Португалии? Остается только сочувствовать Роналду. Не такого хэппи‑энда он хотел, наверное. Но это футбол, игра, спорт, ничего не поделаешь. Сенсации — это всегда интересно, необычно, за этим точно будет интересно наблюдать. Кто на этом чемпионате мира заслужил попадания в “ГазМяс”? Сборная Германии», — заявил Галустян в эфире телеканала «Матч ТВ».