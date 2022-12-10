«Может, они готовы отдать ЧМ Аргентине?» Лидеры Португалии в ярости от работы судьи

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Сборная Португалии потерпела сенсационное поражение в четвертьфинале чемпионата мира. Европейская команда уступила Марокко (0:1) и не добралась до медалей турнира. Правда, после игры некоторые португальские футболисты не справились с эмоциями, рассуждая о работе аргентинского арбитра Факундо Тельо.

Центральный защитник Пепе припомнил вчерашние слова капитана аргентинцев Лионеля Месси. Тот после четвертьфинала с Нидерландами (2:2, пен. 4:3) раскритиковал работу испанского судьи Антонио Матеу Лаоса. Одна фраза была следующего содержания: «Испания уже вылетела с чемпионата мира. Наверное, арбитр хотел отправить нас вслед за ними».

А вот что сам сказал Пепе в микст-зоне: «На матче работал аргентинский арбитр — это недопустимо. Особенно после того, что вчера сказал Месси. Судья добавил всего лишь восемь минут ко второму тайму, хотя была куча остановок. Я не говорю, что арбитр был неподготовленным, но что это вообще было во втором тайме? Конечно, нам сейчас грустно. Единственная команда, которая играла в футбол в матче, — это сборная Португалии. Мы стремились к победе на чемпионате мира, но не справились с задачей».

Ещё жёстче по арбитру прошёлся полузащитник Бруну Фернандеш. Если верить португальским СМИ, то футболист едва не выругался, обсуждая работу судьи, однако его вовремя остановил пресс-атташе национальной команды.

"Не знаю, может, они уже готовы вручить трофей сборной Аргентины, — сказал Бруну. — Я скажу то, что должен сказать. Да и хрен с ними. Очень странно, что на турнире работает аргентинский судья, а португальских арбитров нет. А ведь наши судьи работают на матчах Лиги чемпионов, у них высокая квалификация.

Аргентинцы не привыкли к такого рода играм, у них нет для этого необходимого темпа. В первом тайме на мне был чистый пенальти. Никогда в жизни не упал бы просто так, оказавшись один перед голкипером в ситуации, когда могу бить по воротам. С учётом остановок нужно было добавлять 15 или 20 минут. Мы понимали, что будем играть не только против марокканцев, но и против кого-то другого. В такой ситуации нужно всё решать в течение 90 минут".

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал собственную точку зрения по поводу претензий португальских игроков.

— В ФИФА доигрались. Они получили то, что заслуживали. Слова про добавленное время — это их вина. Ведь теперь футболисты, которые уже видели, как к матчам добавляется больше 10 минут, хотят играть до гола. Судьи наступили на свои же грабли.