39-летний Пепе доигрывал матч против Марокко с переломом руки
Федерация футбола Португалии объявила, что защитник Пепе получил травму левой руки в матче ¼ финала ЧМ-2022 против Марокко (0:1).
Федерация футбола Португалии объявила, что защитник Пепе получил травму левой руки в матче ¼ финала ЧМ-2022 против Марокко (0:1).
«Пепе получил перелом левой руки во время игры национальной сборной в эту субботу против Марокко. Португалец был осмотрен после матча в больнице в Дохе, что подтвердило подозрение на перелом», — говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте федерации.
Сборная Португалии в третий раз дошла до четвертьфинала чемпионата мира.
Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал чемпионата мира.