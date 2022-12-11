«Роналду не заслужил такого финала!» Реакция мировых СМИ на вылет Португалии

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В Катаре — новая сенсация: вслед за победой Хорватии над Бразилией в очередной раз удивила сборная Марокко, которая в основное время обыграла Португалию и стала первой африканской командой, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира. «СЭ» изучил, что об этом пишет мировая пресса.

A Bola: «Удивительное поражение от удивительной сборной»

Португальское издание A Bola шокировано вылетом сборной. «Удивительное поражение от удивительной сборной Марокко. Так в очередной раз заканчивается португальская мечта о золоте чемпионата мира. Команда Сантуша больше владела мячом, но упиралась в стену на подступах к воротам марокканцев», — пишет журналист Луиш Фелипе Симоеш.

На сайте запустили опрос, в котором посетителям предлагают выбрать главного виновника такого результата. На данный момент больше половины (52,8%) болельщиков уверены, что за вылет португальцев ответственен Фернанду Сантуш. На втором месте — вариант «Футболисты сыграли ниже своих возможностей» (23,3%). Лишь 10,6% признают силу Марокко и согласны с тем, что в этом матче она была сильнее.

После игры на A Bola появилось заявление Сантуша относительно возможного ухода из сборной: «Сейчас не время отвечать на этот вопрос. Завтра мы едем в Лиссабон и поговорим там с президентом федерации футбола. Вместе мы решим, что лучше для Португалии. Подать в отставку самому? Я в сборной с 2014 года и ни разу не думал об этом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Al-Ain: «Мужество марокканцев оказалось сильнее класса Португалии»

Арабское издание Al-Ain отмечает страсть и волю к победе сборной Марокко. «Мужество марокканцев оказалось сильнее класса Португалии. Африканская команда хотела победить больше, чем ее звездный соперник», — написал журналист Самир Бадр.

Решающим фактором в победе, по мнению Al-Ain, стала надежная игра марокканцев в центре поля: «Амрабат, Унаи и Амалла проявили стойкость и надежность. Им приходилось непрерывно опекать Бруну Фернандеша, Бернарду Силву, Жоау Феликса и других звезд».

Также на сайте появилась информация о том, что сборную Марокко уже поздравил премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. «Нет голоса громче, чем голос Марокко на чемпионате мира. Поздравляю всех арабов — они достигли мечты благодаря марокканским львам», — цитирует шейха издание. Отметим, что выход Марокко в полуфинал стал первым не только для африканских стран, но и для представителей арабских государств.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d61f62b54175f53&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239045" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Marca: «Больно видеть Криштиану таким»

Испанская Marca опубликовала видео уходящего в раздевалку Криштиану Роналду. После финального свистка капитан португальцев не смог сдержать слез. «Больно видеть Криштиану таким. Возможно, это был его последний матч на чемпионате мира», — говорится в материале.

«Роналду так и не стал той силой, которая помогла бы Португалии переломить ход матча, — считает колумнист Хавьер Эстепа. — Но Роналду не заслужил такого финала».

«Сегодняшняя победа Марокко ничего вам не напоминает? Португалия попалась в капкан так же, как это недавно произошло с Испанией. Защита — сильная сторона сборной Марокко. При этом они верили в то, что могут сотворить историю», — написал Фернандо Карнеро.

L'Equipe: «Марокканцы ликуют в окружении полиции»

На страницах французского L'Equipe опубликовало видео, на котором марокканские болельщики празднуют победу своей сборной. Все происходит в самом сердце Парижа — на Елисейских Полях.

«Марокканцы ликуют в окружении полиции», — пишет автор. На кадрах видно, как толпа болельщиков сборной Марокко празднует победу, скандирует кричалки и зажигает фаеры. Все это происходит под контролем полицейских, так как марокканцы уже неоднократно устраивали беспорядки в европейских городах после побед своей сборной.