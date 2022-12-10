Гарри Кейн сравнялся с Уэйном Руни в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил гол в матче ¼ финала ЧМ-2022 против команды Франции.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил гол в матче ¼ финала ЧМ-2022 против команды Франции.
Для Кейна этот гол стал 53-м в составе национальной сборной. Таким образом он догнал экс-форварда сборной Уэйна Руни по голам за национальную команду. На данный момент они делят первое место в списке лучших бомбардиров в составе сборной Англии.
На чемпионате мира в Катаре Кейн забил 2 гола в 5 играх. Также в его активе 3 голевые передачи.
Победить матча Англия — Франция в полуфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Марокко.