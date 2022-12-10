Вратарь сборной Марокко: Мы можем играть с кем угодно, каким бы ни был уровень турнира

"Очень, очень сложно подобрать слова, чтобы описать этот момент. Я хочу поблагодарить всех игроков и болельщиков, которые поддерживали нас. Теперь мы немного отдохнем, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет дальше. У нас были травмы, но все, кто играл сегодня, выложились на все сто.