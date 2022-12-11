Сборная Франции стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78). У проигравших отличился Гарри Кейн (54, с пенальти). Кейн забил 53-й гол в составе сборной Англии и сравнялся с рекордсменом национальной команды по этому показателю Уэйном Руни. На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом. Для форварда она стала 27-й за национальную команду, что позволило ему сравняться с лидером французской сборной по этому показателю Тьерри Анри. Ранее на чемпионате мира в Катаре нападающий Оливье Жиру превзошел достижение Анри по количеству забитых мячей и стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.

Полузащитник Джуд Беллингем в возрасте 19 лет и 164 дней стал самым молодым игроком сборной Англии, который вышел в стартовом составе национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира. Прежний рекорд принадлежал Руни, который вышел с первых минут в четвертьфинальной встрече мирового первенства 2006 года против португальцев (0:0, 1:3 — по пенальти). В матче первого тура группового этапа против команды Ирана (6:2) Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, который забил гол на мировом первенстве. При этом полузащитник в возрасте 19 лет и 145 дней стал вторым в списке самых юных голеадоров сборной Англии в истории турнира, только Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней) забивал за команду на мировом первенстве в более молодом возрасте, отметившись забитым мячом во встрече группового этапа чемпионата мира 1998 года против команды Румынии (1:2).

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Марокко. Встреча пройдет 14 декабря на стадионе «Эль-Байт». Марокканцы на стадии четвертьфинала одолели португальцев (1:0) и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. В другом полуфинале, который пройдет 13 декабря, встретятся команды Аргентины и Хорватии.